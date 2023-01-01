Елена Синица Краевое правительство инициировало изменения в федеральное законодательство для борьбы с уссурийским полиграфом В Пермском крае обнаружили заражённые деревья на площади 1,5 тыс. га Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 28 февраля, состоялось заседание краевого правительства. На нём глава регионального министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Дмитрий Беланович сообщил о необходимости борьбы с жуком-короедом под названием «уссурийский полиграф».

Он рассказал, что в Пермском крае обнаружили заражённые деревья на площади 1,5 тыс. га. Они расположены вдоль дорог от Перми в направлении Добрянки, Жебреёв, Чусового и Бершети. Повреждение деревьев этим жуком приводит к необратимому процессу усыхания хвойных деревьев.

Чтобы остановить этот процесс, нужно вырубить заражённые деревья. Однако, согласно лесному законодательству, запрещено проведение сплошных рубок на заражённых участках. Именно поэтому краевое правительство инициировало изменение в федеральное законодательство. Эту инициативу поддержали и другие регионы РФ.

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