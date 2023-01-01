В этом году аграрии получат 30% средств по ключевым мерам господдержки до начала посевной кампании Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 28 февраля был рассмотрен вопрос о подходах и изменениях в субсидировании агропредприятий на 2023 год.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что на развитие и поддержку агроотрасли ежегодно направляется более 3 млрд руб.

«В прошлом году ввели много изменений, например, применили прогрессивную шкалу при субсидировании. Она подразумевает следующее: чем больше эффективность хозяйства, тем больше мер поддержки получает сельхозпредприятие. Считаю, что это изменение полностью себя оправдало, будем продолжать эту практику. Также у сельхозтоваропроизводителей есть запрос на изменение сроков предоставления основных мер господдержки — они справедливо просят перечислять их раньше, до начала весенних посевных работ, чтобы успеть подготовиться. Сейчас важно в срок до начала посевной кампании довести основные субсидии и поддержать наших аграриев», — сообщил Махонин.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков отметил, что в 2022 году по поручению губернатора была проведена работа по изменению периодичности предоставления ключевых субсидий сельхозтоваропроизводителям. Если в предыдущие годы ключевые субсидии предоставлялись местным агропредприятиям раз в квартал или раз в месяц, то сейчас порядка 60% средств всех мер поддержки будут направляться один раз в год. «До весенней посевной кампании фермерам намерены выдать порядка 1 млрд руб., что составляет 30% бюджетных средств, предусмотренных на господдержку сектора АПК в целом», — сообщил Носков.

По информации краевого Минагро, на три месяца раньше министерство запустило прием документов от аграриев на получение госсубсидий по семи направлениям поддержки. Среди этих мер — погектарная поддержка производителям зерновых и зернобобовых культур, субсидирование лизинга сельхозтехники, поддержка переработчиков молока, развитие материально-технической базы кооперативов и другое. В министерстве отмечают, что это позволит сельхозпроизводителям качественнее подготовиться к началу аграрного сезона, а также создаст условия для направления инвестиций агробизнеса в повышение урожайности сельхозкультур и увеличение производства товарного молока.

По словам Павла Носкова, в этом году будет продолжена работа по внедрению новых подходов к ставкам по основным субсидиям: «по молоку» и «погектарной поддержке» для зерновых и зернобобовых культур. Например, краевые власти будут стимулировать агропредприятия вкладываться в рост урожайности сельхозкультур, повышать плодородие почв через следующий механизм: кто больше производит, тот больше получает объем субсидии. «Это позволит группе предприятий с высокой производительностью, чья урожайность в год составляет от 20,1ц/га, получать субсидии на 70% больше», — отметил министр.

По итогам заседания Дмитрий Махонин поручил Павлу Носкову в срок до 10 апреля 2023 года предоставить отчёт об объёме средств, которые были направлены местным аграриям до начала сельскохозяйственного сезона.

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