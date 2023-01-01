Елена Синица
В Прикамье общая задолженность по зарплате достигает 1,6 млн рублей
Без зарплаты остаются 26 человек
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Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае на 1 февраля 2023 года сложилась в размере 1,6 млн руб. Об этом сообщает Пермьстат.
Вся имеющаяся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организации. В общем и целом долги по зарплате имеются перед 26-ю людьми. В расчёте на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 61,8 тыс. руб.
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