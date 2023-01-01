В Пермском крае запускают дополнительную «Ласточку» в Губаху
Поезд будет курсировать по средам с 1 марта
Пермская пригородная компания (ППК) объявила о запуске с 1 марта дополнительных рейсов скоростных элекропоездов «Ласточка» из Перми на горнолыжный курорт «Губаха» и обратно.
Курсировать они будут по средам до конца месяца. Отправление со ст. Пермь II в 06:59, прибытие на курорт в 10:04. Отправление из Губахи — в 17:45.
Ранее «Ласточки» в Губаху назначались только в выходные дни.
В ППК подсчитали, что в этом сезоне до курорта на экспрессе проехало уже более 5 тыс. любителей зимних видов спорта.
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