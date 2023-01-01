В ходе спецоперации на Украине погиб сапёр из посёлка Уральский Пермского края Похоронят Александра Кожева 1 марта Поделиться Твитнуть

Александр Кожев

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В ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины 11 февраля погиб старший сапёр инженерно-сапёрной роты, ефрейтор контрактной службы Александр Кожев, об этом сообщили в администрации Нытвенского округа Прикамья.

«Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего. Душевных вам сил пережить это горе. Скорбим вместе с вами…» — говорится в информации.

Похороны Александра Кожева состоятся 1 марта в посёлке Уральский. Церемония прощания начнётся с 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта (ул. Набережная, 23), гражданская панихида — в 11:00, а с 11:30 пройдёт отпевание.

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