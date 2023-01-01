Елена Синица Вылет рейса из Калининграда в Пермь задержал НЛО В Большом Савино самолёт ждут в 17:55 местного времени Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Калининграда только что закончилась посадка в самолёт авиакомпании Pegas Fly, направляющийся в Пермь. Информация об этом содержится в расписании аэропорта Храброво.

Это уже вторая попытка начать рейс. Первая завершилась возвращением борта в аэропорт Калининграда из-за ограничения на полёты в зоне Санкт-Петербурга в связи с появлением над городом «неопознанного летающего объекта».





В правительстве Петербурга подтвердили, что ограничения вводились, рейсы задерживались, но в 12:00 по местному времени все службы возобновили работу в штатном режиме.





Позднее в минобороны объяснили закрытие неба над Петербургом тренировкой сил ПВО.





Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, рейс из Калининграда должен совершить посадку в Перми в 17:55, на два часа позже, чем планировалось.

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