Власти выделят дополнительные средства для достройки двух домов в пермском ЖК «Триумф-2» Регфонд готовится к объявлению конкурса на выбор подрядчиков для завершения строительства Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Правление Фонда развития территорий утвердило изменение предельного объёма финансирования для завершения домов по ул. Карпинского, 110а и 108 в ЖК «Триумф 2 очередь», — сообщили в минстрое Прикамья.

Напомним, строивший дома ЖСК «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь» осенью 2020 года признали банкротом, а в апреле 2021-го было решено достраивать здания. Дальше по объектам были проведены проектно-изыскательные работы и получено положительное заключение госэкспертизы по проектно-сметной документации.

В минстрое также пояснили, что достройка домов происходит на условиях софинансирования, где 75% — средства Фонда развития территорий, 25% — средства региона. Сейчас фондом защиты прав дольщиков Пермского края готовится конкурсная документация на определение подрядчиков, которые будут завершать строительство домов.

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