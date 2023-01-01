На трассе в Пермском крае произошло ДТП с участием двух автобусов и легкового автомобиля Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на трассе в Березниковском городском округе около 10 час. утра 28 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов с пассажирами и автомобиля «Лада-Ларгус». Об этом «Новому компаньону» сообщили очевидцы.

В ГИБДД изданию рассказали об обстоятельствах ДТП. Всё началось на 131 км автодороги с резкого торможения, которое допустил водитель автобуса Пермь—Ныроб. Чтобы избежать столкновения, двигавшийся следом автобус Пермь—Красновишерск был вынужден съехать в кювет. А водитель автомобиля «Лада Ларгус» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в транспортные средства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. Все пассажиры продолжили движение на попутном автобусе. По факту ЧП проводится проверка.

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