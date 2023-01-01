Максим Артамонов В Перми полномочия по утверждению тарифа в общественном транспорте переданы мэрии Вопрос вызвал полемику среди депутатов гордумы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 28 февраля не без труда утвердили проект изменения порядка утверждения транспортных тарифов. Теперь стоимость проезда будет утверждать не гордума, как раньше, а мэрия. За это решение проголосовали 25 депутатов, против — семь.

В ходе обсуждения депутаты от КПРФ и «Справедливой России», которые выступили против, обосновали свою позицию тем, что вопрос о тарифе не только экономический, но и социальный. Поэтому передача полномочий на уровень мэрии сильно ударит по кошельку пермяков. Однако в итоге большинством голосов решение было утверждено.

Передать полномочия администрации в начале февраля предложил глава Перми Алексей Дёмкин. В проекте утверждалось, что такое решение поможет мэрии без политической борьбы провести индексацию тарифа с 33 до 35 руб. Затем этот вопрос думцы поддержали на профильном комитете. На проект поступила одна поправка от председателя гордумы Дмитрия Малютина. Он предложил, чтобы мэрия не позднее чем за 30 дней до предполагаемого изменения тарифа направляла в думу полную информацию о росте тарифа и его обоснованности.

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