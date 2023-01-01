Максим Артамонов Комитет гордумы одобрил передачу полномочий по утверждению тарифа на проезд мэрии Перми Решение было принято не единогласно Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Комитет по экономическому развитию Пермской городской думы на заседании 21 февраля утвердил проект изменения порядка утверждения транспортных тарифов. «За» проголосовали пять депутатов, «против» — два, воздержался один.

В начале февраля глава Перми Алексей Дёмкин внёс на рассмотрение депутатов гордумы проект изменения порядка утверждения транспортных тарифов. В документе предлагалось передать чиновникам мэрии полномочия по утверждению тарифа на проезд в общественном транспорте города. В проекте утверждалось, что такое решение поможет мэрии без политической борьбы провести индексацию тарифа с 33 до 35 руб.

В ходе обсуждения выяснилось, что от председателя Пермской городской думы Дмитрия Малютина поступила поправка. Он предложил, чтобы мэрия не позднее чем за 30 дней до предполагаемого изменения тарифа направляла в думу полную информацию о его росте, чем он обоснован и как это будет происходить.

По словам председателя комитета Арсена Болквадзе, депутаты «очень долго держали тариф в сфере политической».



«Прошлый резкий рост тарифа [с 26 до 33 руб.] произошёл именно потому, что на площадке думы мы всеми силами, правдами и неправдами долго держали и не давали повышать тариф. В итоге это сказывается на качестве перевозок и состоянии нашего бюджета», — пояснил свою мысль Болквадзе.

Ожидается, что окончательное решение по передаче полномочий депутаты Пермской городской думы примут на пленарном заседании 28 февраля.







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