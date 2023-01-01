Максим Артамонов В Перми полномочия по утверждению тарифов на проезд в транспорте могут передать мэрии Раньше этим занимались депутаты гордумы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Глава Перми Алексей Дёмкин внёс на рассмотрение депутатов Пермской городской думы проект изменения порядка утверждения транспортных тарифов. В документе предлагается передать чиновникам мэрии полномочия по утверждению тарифа на проезд в общественном транспорте города. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В проекте утверждается, что такое решение поможет городской администрации без политической борьбы провести индексацию тарифа — с 33 до 35 руб.

В администрации Перми «Новому компаньону» пояснили:

— Полномочия по утверждению экономически обоснованного тарифа на проезд могут быть переданы администрации Перми. Таким образом, мэрия сможет сама индексировать тариф по утвержденной формуле, исходя из экономических показателей, как это сейчас реализовано, например, с Методикой оплаты парковочных мест. Этот вопрос перейдёт из политических в разряд сугубо хозяйственных.

При этом предполагается, что полномочия по формированию стоимости льготных и гражданских проездных сохранит Пермская городская дума. Таким образом, депутаты смогут определять скидку на проезд, предоставляемую пользователям общественного транспорта.

Напомним, сегодня в среднем пассажиры могут экономить порядка 30-50% от стоимости разовой поездки при использовании проездных и совершении регулярных поездок. На конец 2022 года более 40% поездок совершаются по транспортным картам.

Плановая индексация тарифа в 2022 году позволила развивать как маршрутную сеть, так и инфраструктуру. Были запущены новые маршруты, продлены существующие, организованы новые транспортные связи более чем между 10 микрорайонами. Ежедневный выпуск на линию был увеличен на 33 автобуса.

В этом году департамент транспорта администрации Перми запустил новый автобусный маршрут №37, соединяющий микрорайоны Висим и Садовый. Планируется запуск новых маршрутов в ЖК «Погода», микрорайоны Гайва и Заозерье. Установлено 40 новых навесов и павильонов, началось обустройство новых посадочных площадок. Плановая индексация позволяет улучшить качество обслуживания и развивать отрасль.

Напомним, в конце января на заседании Пермской городской думы первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин озвучил планы городской администрации по увеличению стоимости проезда в общественном транспорте с 33 до 35 руб.

Чиновник рассказал, что в 2022 году пассажиропоток в городе вырос, и поэтому экономически обоснованный тариф, который ранее составлял 39 руб., снизился до 36 руб.

Депутаты спросили его, не думают ли в мэрии в связи с этим снизить оплату проезда, Хайруллин пояснил, что в этом году затраты на транспортную отрасль по сравнению с 2022 годом вырастут на 10% — с 5,8 до 6,5 млрд руб. И поэтому стоимость проезда может вырасти.

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