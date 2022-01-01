Максим Артамонов В Перми плату за проезд в общественном транспорте собираются поднять до 35 рублей Чиновники объяснили такое решение возросшими затратами на транспортную отрасль Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы первый заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин озвучил планы городской администрации по увеличению стоимости проезда в общественном транспорте с 33 до 35 руб.

Выступая с докладом, чиновник рассказал, что в 2022 году пассажиропоток в городе вырос, и поэтому экономически обоснованный тариф, который ранее составлял 39 руб., снизился до 36 руб.

Когда депутаты спросили его, не думает ли мэрия в связи с этим снизить оплату проезда, Хайруллин пояснил, что в этом году затраты на транспортную отрасль по сравнению с 2022 годом вырастут на 10% — с 5,8 до 6,5 млрд руб. И поэтому стоимость проезда может вырасти.

«Собственно, мы для себя рассматриваем необходимость и индексации тарифа тоже. Расчетный экономически обоснованный тариф снизился. Мы его сейчас считаем, он будет где-то в районе 36—37 руб. Но мы всё равно хотели бы выйти с предложением проиндексировать тариф хотя бы до 35 руб.», — рассказал чиновник.

По словам Хайруллина, тариф нужно индексировать вместе с ростом расходов, «чтобы он не был предметом политики — это чисто экономика».

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