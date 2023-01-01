Максим Артамонов На оснащение новой школы в пермском ЖК «Погода» выделили более 91 млн рублей Застройщик должен передать городу корпус учебного заведения до сентября Поделиться Твитнуть

Выезд из микрорайона Ива-1

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты поддержали проект установления расходного обязательства мэрии в сфере образования на 2023-2025 годы. В рамках этого обязательства будет выделено 91 млн 728 тыс. руб. на закупку оборудования, средств обучения, инвентаря и мебели для нового корпуса лицея № 10 по ул. Серебристой, 8 в ЖК «Погода». Новый корпус школы перейдёт в муниципальную собственность до сентября 2023 года. Об этом рассказал заместитель главы Перми Алексей Грибанов.

«У нас нет сомнений в том, что объект будет сдан, он идёт с опережением графика. Причём строители подходят инновационно, они заранее согласовывают те или иные проекты решения с надзорными органами. Поэтому планируем, что объект передадут в июле этого года. Достаточно много жителей живут в этом микрорайоне и все ждут эту школу», — сказал чиновник.

Напомним, на прошлой неделе решение об установлении расходных обязательств по оснащению школы одобрил профильный комитет гордумы.

Новый корпус школы рассчитан на 1626 мест. В две смены он сможет принимать до 3 тыс. учеников. После передачи здания в муниципальную собственность оно будет закреплено за лицеем № 10. Приобретение и оснащение оборудованием планируется выполнить не позднее 31 августа.

У школы будет большой имущественный комплекс: 2 бассейна, 2 спортивных зала, 62 учебных класса, специализированные лаборатории и стадион.

ЖК «Погода» в микрорайоне Ива-1 возводит федеральный застройщик — корпорация «Девелопмент-Юг».

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