Максим Артамонов Застройщик ЖК «Погода» передаст властям Перми новый корпус школы в сентябре Поделиться Твитнуть

Комитет по социальной политике Пермской городской думы 21 февраля одобрил проект установления расходного обязательства мэрии в сфере образования на 2023-2025 годы.



Речь идёт о передаче строящегося нового корпуса лицея № 10 по ул. Серебристой, 8 в ЖК «Погода» в муниципальную собственность. Чиновники планируют направить 91 млн 728 тыс. руб. на закупку оборудования, средств обучения, инвентаря и мебели для этой школы.

Напомним, ЖК «Погода» в микрорайоне Ива-1 возводит федеральный застройщик — корпорация «Девелопмент-Юг».

Новый корпус школы рассчитан на 1626 мест. После передачи здания в муниципальную собственность оно будет закреплено за лицеем № 10. С докладом по этому вопросу выступила начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева.

«Планируемый срок передачи в муниципальную собственность — сентябрь 2023 года. Приобретение и оснащение оборудованием планируем не позднее 31 августа. Объём дополнительного финансирования на реализацию данного проекта составит около 91 млн 728 тыс. руб.», — сказала чиновница.



После доклада слово взял депутат Олег Бурдин. Он пояснил, что вместе с заместителем главы администрации по молодёжной политике Алексеем Грибановым уже побывал в новом корпусе школы.

Он сообщил, что его «поразили темпы и масштабы строительства». По мнению депутата, это «одна из крупнейших школ в регионе», и «в две смены мы сможем запустить там почти 3 тысячи учащихся».

«Рядом находится детский сад. У школы большой имущественный комплекс: 2 бассейна, 2 спортивных зала, 62 учебных класса, специализированные лаборатории. Вся безбарьерка [безбарьерная среда] тоже предусмотрена. Очень высокого уровня образовательное учреждение передаёт нам застройщик. Памятуя, как непросто мы принимали от одного из застройщиков школу, здесь вопросов не возникает. Наоборот, застройщик пытается побыстрее передать нам школу», — рассказал Бурдин.



Вопрос утверждения расходных обязательств и выделения почти 92 млн руб. на оснащение школы депутаты гордумы рассмотрят на пленарном заседании 28 февраля.



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