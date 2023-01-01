Елена Синица Порядка 865 млн рублей сэкономили пермяки за счёт проездных Количество оплат по транспортным картам составило 42% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным департамента транспорта Перми, по итогам действия нового тарифного меню за год количество оплат по транспортным картам составило 42%. Общая экономия для пассажиров составила 865 млн руб. Экономия на проездных может составлять порядка 50% от оплаты проезда, в зависимости от количества совершаемых поездок. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Наиболее популярным остаётся льготный безлимитный проездной на месяц. За год его купили 246 тыс. раз. На втором месте — гражданский проездной на месяц (купили 98 тыс. раз).

Также жители активно продолжают приобретать долгосрочные тарифы. В этом году количество активаций тарифа на год составило 2346 раз. Кроме того, в этом году был введён проездной на квартал. Его пассажиры пополнили 1949 раз.

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