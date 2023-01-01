В январе в Прикамье снизился индекс промышленного производства Поделиться Твитнуть

В январе 2023 года индекс промышленного производства в Пермском крае составил 98,7% по сравнению с АППГ. При этом по сравнению с декабрём 2022-го, зафиксировано снижение до 84,9%. Такие данные приводит Пермьстат.

При сравнении января 2023 года с АППГ производства в направлении электроэнергии и газа показали индекс 105%, добычи полезных ископаемых — 101,7%, водоснабжения — 97,5%, обрабатывающие производства — 95,6%.





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