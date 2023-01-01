В МЧС предупредили жителей Прикамья о сильном снегопаде и ветре Возможны ДТП, сход снега с крыш, обрывы проводов Поделиться Твитнуть

обрыв проводов на трамвайной линии

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Сотрудники регионального управления МЧС предупредили жителей Пермского края об ухудшении погоды 28 февраля. По северу и востоку региона прогнозируется сильный снег и порывы ветра до 17 м/с.

В связи с этим в территориях не исключены ДТП и пробки на дорогах, обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, сход снега и льда с крыш.

Гражданам рекомендовано избегать нахождения рядом с деревьями и ЛЭП. Водителям запрещено превышать скорость и совершать резкие манёвры.

Об инцидентах следует сообщать в экстренные службы по номерам 01, 101 и 112.





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