Превышения ПДК вредных веществ в пробах пермского воздуха не обнаружено Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Стали известны результаты исследования проб атмосферного воздуха, взятых в связи с жалобами жителей краевого центра на запах газа в Индустриальном районе Перми.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора (РПН), 27 февраля в 14:20 из Единой дежурно-диспетчерской службы в РПН поступила информация о жалобах жителей микрорайона Балатово на присутствие в атмосферном воздухе запаха газа.

В соцсетях люди писали, что также ощущают неприятный привкус во рту и жжение в глазах.

Совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» был осуществлен выезд для исследования воздуха на содержание метана, пропана, бутана и метилмеркаптана на территории жилой застройки по ул. Встречной и ул. Мира.

По результатам лабораторных исследований превышений ПДК загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено.





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