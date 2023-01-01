Роспотребнадзор проверит качество воздуха после жалоб на резкий запах газа в Перми Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В понедельник, 27 февраля, жители Индустриального района Перми почувствовали резкий удушливый запах газа. Особенно сильно он ощущался в районе Черняевского леса. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Как пишут местные жители, они ощущали не только неприятный привкус во рту, но и жжение в глазах.

Позднее стало известно, что на место выехали специалисты аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора и взяли пробы на ул. Мира и ул. Встречной.

«Воздух проверят на метан, пропан, бутан, и метилмеркаптан», — рассказали perm.aif.ru в ведомстве.

Результаты будут готовы вечером 27 февраля или утром 28 февраля





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