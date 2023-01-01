Елена Синица
По счетам участников СВО в Прикамье снизят или отменят комиссию за операции
Речь идет о комиссии за снятие наличных
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Банк России рекомендовал кредитным организациям снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба пермского отделения банка.
Рекомендации касаются комиссий за переводы со счета мобилизованного или другого участника СВО членам его семьи и комиссий за снятие наличных с их счетов.
«Такая мера поддержки позволит военнослужащему в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий. Например, участники СВО смогут определить членов своей семьи, на которых будут распространяться сниженные комиссии при переводе им денежных средств со счета военнослужащего и их последующего снятия со счета», — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.
Кроме этого, банкам рекомендуют подробно рассказывать военнослужащим и членам их семей о том, как можно бесплатно или с наименьшими затратами снять наличные.
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