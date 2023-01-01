Елена Синица В Перми за неделю ОРВИ и гриппом заболели 16,4 тысячи человек Наибольший удельный вес приходится на взрослых Поделиться Твитнуть

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За неделю с 20 по 26 февраля 2023 года в регионе зарегистрировано 16470 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже показателя прошлой недели на 31,3%. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 59%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Уточняется, что в основном циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Приостановлена образовательная деятельность в 45 классах в 90 школах и 55 группах в 36 дошкольных образовательных учреждениях Пермского края.

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