Елена Синица Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу краевого минстроя на законность стройки на Горького, 86 Суд не нашел оснований для рассмотрения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Верховный суд РФ принял решение отказать краевому минстрою и департаменту градостроительства и архитектуры администрации Перми в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Речь идет об оспаривании законности строительства 16-этажного дома по ул. Максима Горького, 86 в Перми. Информация об этом содержится в картотеке дел.

Как говорится в документации, доводы истцов «не подтверждают наличие оснований для рассмотрения дела в Верховном суде». Соответственно, судебные акты нижестоящих инстанций пересматривать не будут.





Напомним, застройщик возводит жилой дом по ул. Горького, 86 большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своё время резко комментировал строительство дома. «Опухли от наглости», — заявил он и поручил навести порядок.





Однако прокуратура не нашла оснований для отзыва разрешения. Тогда региональный минстрой обратился в суды, и пока во всех инстанциях получает отказы в признании представления прокуратуры незаконным.





В октябре появилась информация, что девелопер дома по ул. Горького, 86 снизит этажность новостройки с 18 до 14 этажей.





Ранее также сообщалось, что 5 декабря в Арбитражном суде Уральского округа рассмотрена кассационная жалоба минстроя Прикамья на решение Арбитражного суда Пермского края и постановление 17-го апелляционного суда, которые признали возведение высотного жилого дома по ул. Горького, 86 законным. Суд постановил оставить без изменения принятые решения.





В январе застройщик обратился в Арбитражный суд Пермского края, чтобы взыскать судебные расходы в размере 460 тыс. руб. Причина — представление о нарушении градостроительного законодательства было признано незаконным. Суд удовлетворил требования застройщика, но только частично. С министерства строительства взыщут 130 тыс. руб. Это решение можно обжаловать в течение месяца.









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