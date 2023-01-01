До 2 марта пользователям рекомендовали обновить приложение «Транспортная карта Пермь» Иначе подключение к серверу приложения станет невозможным Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Приложение «Транспортная карта Пермь» необходимо обновить до 2 марта 2023 года, об этом сообщает Гортранс.

«Пожалуйста, установите на своё мобильное устройство версию приложения 2.37, иначе подключение приложения к серверу станет невозможным», — говорится в официальном обращении ведомства.

Поясняется, что обновить приложение «Транспортная карта Пермь» (проездной59) можно в Play Маркет и AppGallery. А вот версию на App Store обновлять пока не нужно.

Это связано с предстоящим переходом на новые сертификаты безопасности для безопасного и бесперебойного доступа к серверу приложения «Транспортная карта Пермь».

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