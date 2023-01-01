Елена Синица Испытания индийской вакцины от менингококковой инфекции проведут в Перми В исследовании будут участвовать 80 здоровых добровольцев 18-60 лет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинического исследования вакцины для профилактики менингококковой инфекции индийской компании Serum Institute. Соответствующая запись появилась в государственном реестре КИ 21 февраля. Российская фармацевтическая компания «Фарм Эйд» в этом испытании выступает как уполномоченная организация Serum Institute.

В планах провести третью фазу клинического исследования. Она нужна для оценки безопасности и эффективности препарата при внутримышечном введении. В исследовании будут участвовать 80 здоровых добровольцев 18-60 лет. Испытания предполагают проводить на базе Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера, пишет «Фармацевтический вестник».





Результаты исследования подведут уже в начале 2024 года. Конъюгированная полисахаридная пятивалентная вакцина защищает от наиболее распространённых в мире менингококков.





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