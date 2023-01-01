Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Проектную документацию по ремонту Дома Смышляева в Перми разработают за 1,9 млн рублей Контракт подписан с компанией «Союз ПС» Поделиться Твитнуть

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Как стало известно «Новому компаньону», в 2024 году должен пройти капитальный ремонт-реставрация интерьеров Дома Смышляева — исторического здания, где находится городская библиотека им. Пушкина.

21 февраля был заключён контракт на создание научной проектной документации по ремонту объекта культурного наследия «Дума городская», как он официально называется.

Подряд получила компания «Союз ПС», стоимость контракта — 1 981 129 руб.

Директор библиотека Светлана Хайразманова пояснила «Новому компаньону», что рассчитывает получить готовый проект к осени и в 2024 году завершить ремонтные работы. Кроме прочего, запланирована реставрация знаменитой парадной лестницы «Юрятинской читальни».





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