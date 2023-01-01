Елена Синица В Прикамье выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом Скончались трое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 108 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 43 жителя в возрасте 60 лет и старше, которые входят в группу риска. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 462 441. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Наибольшее число зараженных помимо Перми выявлено в Соликамском округе.





За эти же сутки пришлось госпитализировать в медучреждения 11 жителей региона. Выздоровели еще 48 человек, скончались — трое. С начала пандемии в Пермском крае официально подтвержден 462 441 случай заражения коронавирусом.

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