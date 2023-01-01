Ледовый городок «Виват, Пермь!» на эспланаде завершил свою работу Также в краевом центре начался демонтаж новогодних маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Главный ледовый городок на эспланаде Перми завершил свою работу 26 февраля. В этот день на его территории состоялись большие масленичные гуляния. С сегодняшнего дня начнётся демонтаж конструкций. Об этом сообщили в пермской мэрии.

Всего за время работы ледовый комплекс и локацию на набережной посетили 1,3 млн человек.

Также в Перми начали разбирать новогодние маршруты, в ближайшее время новогоднее оформление с городских улиц полностью уберут.

Напомним, главный ледовый городок Перми в этом году посвятили 300-летию города. Он начал работу 30 декабря и стал одним из самых крупных в России: площадь городка превысила 6 тыс. кв. м, для скульптур понадобилось 1800 куб. м льда и свыше 2,5 тыс. м декоративной RGB-подсветки для украшения.





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