В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Орды Похороны Эдуарда Грязных пройдут 28 февраля Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Орды Пермского края Эдурад Грязных. Он был бойцом частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщил глава Ординского муниципального округа Александр Мелёхин и выразил соболезнования родным и близким.

Эдуард родился в 1993 году. В ноябре 2022 году вступил в ряды ЧВК. Погиб мужчина 3 февраля.

Гражданская панихида состоится 28 февраля в 12.00 в Ординском доме культуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.