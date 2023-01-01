На пожаре в Березниках один человек погиб, один ранен Причины ЧП устанавливаются Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Рано утром 26 февраля в МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на ул. Черняховского в городе Березники.

К месту возникновения пожара выехали 23 человека личного состава и шесть единиц техники. Первыми прибывшими к месту ЧП расчётами было установлено, что происходит горение в квартире на втором этаже. Площадь пожара составила 48 кв. м.

До приезда пожарных подразделений из подъезда самостоятельно эвакуировались 12 жильцов. При помощи спасательного устройства из горящего помещения был выведен и передан врачам скорой медицинской помощи мужчина. «К сожалению, на пожаре имеется погибший и травмированный», — добавили в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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