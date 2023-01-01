Максим Артамонов В Прикамье завершился приём документов на выдвижение кандидатов в депутаты местных дум Дополнительные выборы пройдут в конце апреля в Осе, Добрянке и Чусовом Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Завершился приём документов на выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований на дополнительных выборах в Пермском крае. Всего на четыре мандата в трёх кампаниях выдвинуто 20 кандидатов, из них 15 представляют политические партии, а 5 — самовыдвиженцы. Дополнительные выборы состоятся 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

На муниципальные выборы своих кандидатов выдвинули пять политических партий: «Единая Россия» (четыре кандидата), ЛДПР (четыре кандидата), КПРФ (два кандидата), «Справедливая Россия» (четыре кандидата) и «Партия социальной защиты» (один кандидат).

В Осе по одномандатным избирательным округам № 9 и 10 выдвинуто по пять кандидатов, в Добрянке по одномандатному избирательному округу № 19 выдвинуто четыре кандидата, в Чусовом по одномандатному избирательному округу № 15 выдвинуто шесть кандидатов.

Регистрация документов от кандидатов продлится до 8 марта, а сам процесс регистрации после всех необходимых проверок сведений, документов и подписных листов, представленных кандидатами, завершится 17 марта.

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