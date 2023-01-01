Максим Артамонов В Пермском крае заключённый получил новый срок за побег Он отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, заключённый, который сбежал из колонии в Кунгуре и несколько месяцев скрывался в селе Берёзовка, осуждён на один год и восемь месяцев исправительной колонии строгого режима.

В июле прошлого года осуждённого перевели в колонию-поселение при исправительном учреждении под Кунгуром. Там его ознакомили с правилами внутреннего распорядка и рассказали об уголовной ответственности за побег из мест лишения свободы. Однако спустя месяц мужчина перелез через забор на территории пилорамы и уехал на попутном транспорте в Берёзовку. Там он находился до октября, пока его задержали сотрудники исправительной колонии.

Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы, совершённый лицом, отбывающим наказание). На момент постановки приговора неотбытая часть наказания составляла менее пяти месяцев. Мужчина полностью признал свою вину и подал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Кунгурский городской суд признал беглеца виновным в побеге и назначил наказание в виде лишения свободы на полтора года. Приговором суда к назначенному наказанию также была частично присоединена неотбытая часть наказания. Окончательное наказание составило 1 год 8 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Осуждённый подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд с просьбой отменить приговор. Он указал, что не совершал побег, а его вывезли против его воли с территории колонии другими осуждёнными из-за конфликта. Однако 16 февраля этого года краевой суд, рассмотрев апелляцию, оставил жалобу без удовлетворения, а приговор Кунгурского суда — без изменения.

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