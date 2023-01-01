Максим Артамонов Руководитель УФНС по Пермскому краю обзавёлся новым замом Им стал Владимир Громов Поделиться Твитнуть

В Пермском крае назначен новый заместитель руководителя УФНС по региону — Владимир Громов. Он трудоустроился на эту должность 14 февраля. В его обязанности входит координация и контроль деятельность отдела обеспечения процедур банкротства и контрольно-аналитического отдела УФНС.

Владимир Громов — уроженец Перми и выпускник Пермского государственного политехнического университета. Он окончил вуз по специальности «Прикладная математика». Имеет второе высшее образование — юридическое (Уральская академия государственной службы).

Громов работает в системе ФНС с 2022 года. До перехода на позицию заместителя начальника ведомства работал начальником отдела обеспечения процедур банкротства УФНС по Пермскому краю.

С октября прошлого года налоговое ведомство в регионе официально возглавляет Наталья Гурова, советник государственной гражданской службы РФ II класса. В органах регионального УФНС работает с 2002 года.

Согласно данным сайта налоговой службы, после назначения Громова у руководителя УФНС Прикамья стало пятеро заместителей: Олег Ширяев, Любовь Батуева, Олег Акимов и Светлана Жиркова.

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