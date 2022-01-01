Елена Синица
Руководитель регионального УФНС избавилась от приставки и.о.
Официально Наталья Гурова вступила в должность 5 октября
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Руководитель регионального УФНС Наталья Гурова избавилась от приставки и.о. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что приказ минфина РФ о её назначении был подписан 4 октября. Официально вступила в должность Гурова 5 октября.
Наталья Гурова является советником государственной гражданской службы Российской Федерации 2-го класса. В органах регионального УФНС работает с 2002 года.
Прежний руководитель УФНС Чулпан Госсамова покинула пост по собственному желанию.
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