За неделю на дорогах Прикамья погибли два человека Ещё 30 жителей получили травмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 20 по 26 февраля на территории Пермского края инспекторами ГИБДД зарегистрировано 342 ДТП. В происшествиях два человека погибли и 30 получили травмы, в том числе шестеро несовершеннолетних до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также за прошлую неделю в регионе пресечено 18,4 тыс. нарушений, в том числе остановлены 194 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, 199 человек, управлявших авто без водительского удостоверения.

Ещё 204 водителя нарушили правила перевозки детей, а 240 привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу движения.

90 нарушений ПДД допущено водителями автобусов.

Помимо этого, Правила дорожного движения нарушили 945 пешеходов.





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