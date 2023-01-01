В Пермском крае соискатели тратят на поиск работы около девяти месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2022 года в Пермском крае составил 3,2%, что на 0,8 п.п. ниже, чем годом ранее. На поиск работы в Прикамье у соискателей уходит 8,7 мес. Такие данные публикует РИА Новости.

В среднем по России показатель уровня безработицы равен 3,7% (-0,6 п.п. к АППГ). Сейчас безработных россиян меньше 3 млн.

Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Камчатского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, труднее всего найти работу жителям Дагестана, Северной Осетии и Ингушетии.

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