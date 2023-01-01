Андрей Стрельцов Иван Колотов завоевал «серебро» чемпионата России по биатлону Успех к стреляющему лыжнику из Чайковского пришёл в гонке на 15 км Поделиться Твитнуть

​ Чемпионат России по биатлону финишировал в воскресенье 26 февраля в Ижевске. В последний день соревнований мужчины выявили лучших в масс-старте. Дистанция составила 15 км.

Всего за победу боролось 60 биатлонистов. Представляющий Пермский край 25-летний Иван Колотов сумел прийти к финишу вторым, уступив только хозяину трассы Ильназу Мухамедзянову из Удмуртии.

Отметим, что спортсмен из Чайковского в этом сезоне также стал вторым на одном из этапов Кубка страны.

​

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.