В Пермском крае на этой неделе похолодает до -20 градусов Понижение температуры начнётся с четверга Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 27 февраля по 3 марта в Пермском крае ожидается ветреная и облачная погода с интенсивными осадками. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

При этом первая половина недели будет тёплой с дневной температурой от -3 до -8 градусов. В понедельник при сильном снегопаде и даже дожде возможно повышение температуры до +2 градусов.

В четверг начнётся похолодание. Температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, днём будет -11…-6. В ночь на пятницу возможно понижение температуры до -20 градусов.

По предварительным прогнозам, в выходные в регионе ожидается температурный контраст: юг будет находиться под влиянием циклона, в течение суток там будет около -6 градусов, а в северные районы проникнет арктический воздух с температурным фоном -10…-15. Кроме того, на севере прогнозируются прояснения, из-за чего в ночные часы воздух охладится до -20 градусов.

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