Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб пермяк Александр Полежаев Ему было 33 года Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ЧП ДТП Пермь "ВКонтакте"

В ходе проведения спецоперации на территории Украины был убит житель Перми Александр Полежаев, принимавший участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщают несколько пабликов ВКонтакте.

При каких обстоятельствах он погиб, не уточняется. Известно лишь, что ему было 33 года.



Как правило, о гибели военнослужащих из Пермского края на официальных страницах в соцсетях сообщают администрации муниципальных округов. При этом власти Перми не используют такую практику.



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