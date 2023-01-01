Максим Артамонов
В спецоперации на Украине погиб пермяк Александр Полежаев
Ему было 33 года
В ходе проведения спецоперации на территории Украины был убит житель Перми Александр Полежаев, принимавший участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщают несколько пабликов ВКонтакте.
При каких обстоятельствах он погиб, не уточняется. Известно лишь, что ему было 33 года.
Как правило, о гибели военнослужащих из Пермского края на официальных страницах в соцсетях сообщают администрации муниципальных округов. При этом власти Перми не используют такую практику.
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