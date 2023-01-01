Максим Артамонов В Пермском крае за минувшие сутки на пожарах погибли два человека Происшествия случились в деревне Большая Мось и в селе Юсьва Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, 25 февраля во время пожара в жилом доме в деревне Большая Мось погиб человек.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:40. На место происшествия выехали 23 пожарных на пяти машинах. Как выяснилось, пожар вспыхнул внутри частного дома — огнём было охвачено 20 кв. м. Пожар был ликвидирован в 15:02. На месте происшествия был обнаружен один погибший. Сейчас выясняются причины возгорания.

Кроме того, один погибший был обнаружен в жилом доме в деревне Евсино Юсьвинского муниципального округа. При этом сообщений в пожарную охрану не поступало, а о смерти стало известно после сообщения в полицию о гибели человека.

Приблизительная площадь пожара составила 1 кв м.

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