Андрей Стрельцов «Молот» одерживает победу в Красноярске Таким образом, пермский клуб сравнивает счёт в серии плей-офф Поделиться Твитнуть

В Красноярске в это воскресенье состоялся четвёртая игра 1/8 финала Кубка Петрова между «Молотом» и «Соколом». С минимальным счётом успех праздновали пермские хоккеисты. Единственную шайбу забросил Вячеслав Ушенин.

Теперь в серии игр до четырех побед одной из команд установилось равновесие 2-2. И сибиряки, и уральцы одержали по две победы. Таким образом, у пермских болельщиков появилась возможность увидеть как минимум один матч из этой серии.

Обе команды сыграют ещё 1 марта в Красноярске, а затем, 4 марта, команды проведут матч в Перми.

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