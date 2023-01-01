Максим Артамонов В МЧС предупредили о сильном снегопаде и гололёде в Пермском крае в ближайшие дни Неблагоприятные погодные явления будут сопровождаться оттепелью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях в Пермском крае с 26 по 27 февраля. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ведомство.

В эти дни, 26 и 27 февраля, на территории региона ночью прогнозируется сильный снег, гололёд и отложение мокрого снега на линиях электропередач и ветвях деревьев. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В ночь на 27 февраля температура воздуха опустится до 0…-3 градусов, а днём возможна слабая оттепель, температура — до +3 градусов.

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