Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника спецоперации Юрия Новикова Он погиб в начале февраля Поделиться Твитнуть

Фото: Страница "ВКонтакте" Игоря Чайкина

В Пермском крае 24 февраля похоронили уроженца Берёзовского округа Юрия Новикова, погибшего в спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на главу муниципалитета Игоря Чайкина.

Чиновник рассказал, что военнослужащий погиб 5 февраля при исполнении воинского долга. Посмертно его наградили медалью «За отвагу». Обстоятельства гибели военнослужащего глава муниципалитета не уточнил.

Напомним, ранее стало известно, что в спецоперации на Донбассе погиб уроженец села Елово Виталий Вурнаров. Его убили 9 февраля.

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