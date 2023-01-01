Максим Артамонов На Украине погиб военнослужащий из Пермского края Виталий Вурнаров Его похоронили в годовщину начала российской спецоперации Поделиться Твитнуть

В спецоперации на Донбассе погиб уроженец села Елово Виталий Вурнаров. Об этом сообщили администрация Еловского муниципального округа на официальной странице «Вконтакте».

«Во время исполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины 9 февраля 2023 года погиб наш земляк, рядовой, боец ЧВК Вагнер — Вурнаров Виталий Алексеевич», — говорится в сообщении.

Подробности гибели военнослужащего не уточняются.

Виталия Вурнарова похоронили в первую годовщину начала спецоперации — 24 февраля в родном селе.

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