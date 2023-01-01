Максим Артамонов В Перми у Дворца им. Кирова в Закамске чиновники хотят провести «масштабное озеленение» В сквере высадят пирамидальные тополя Поделиться Твитнуть

Сквер у ДК им. Кирова. Фото: ТГ-канал Алексея Дёмкина

В этом году городские власти пообещали высадить пирамидальные тополя в сквере у Дворца им. Кирова в Закамске. Об этом рассказал глава Перми Алексей Дёмкин в своём telegram-канале.

Сейчас он представляет собой заросшую тополиную рощу. Чиновники планируют обновить пешеходные дорожки, установить скамейки и провести масштабное озеленение. На месте старых сухостойных тополей будут высажены пирамидальные тополя, которые не дают пуха, и лиственницы.

Чиновник напомнил, что в середине В XX века здесь было одно из популярных мест для прогулок — сад имени Ворошилова.

В этом году в сквере будет также установлен бюст учёного и генерального директора бывшего НПО им. Кирова Леонида Козлова.

Напомним, на прошлой неделе Дёмкин пообещал, что к 300-летию Перми будет благоустроен сквер возле ДК им. Кирова. Тогда чиновник сообщал, что в сквере восстановят газон и высадят деревья.

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