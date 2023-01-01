Максим Артамонов Мэр Перми пообещал жителям Закамска новый сквер, школьный стадион и центр для молодёжи Эти объекты чиновники планируют сделать к 300-летию города Поделиться Твитнуть

Фото: ТК "Рифей"

В Кировском районе Перми чиновники намерены сделать новый сквер напротив ДК им. Кирова, обновить стадион у школы № 83 по ул. Волгодонской, 20а, а также провести капремонт здания по ул. Маршала Рыбалко, 106, где планируется разместить досуговый центр для молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми по итогам поездки в Кировский район главы города Алексея Дёмкина.

Первым местом, где побывал Дёмкин, стал участок напротив дома № 12 по ул. Каляева. Здесь планируется строительство общественного центра. В нём разместятся ТОС «Водники» и некоммерческие организации — волонтёрское и экологическое движения, молодёжное самоуправление и спорт. В дальнейшем планируется благоустроить и прилегающую территорию.

На территории школы № 83 планируется обустроить школьный стадион, который не ремонтировался уже десятки лет. Сейчас подготовлена проектно-сметная документация на обустройство футбольного поля. В этом году чиновники обещают сделать искусственный газон, дренаж, освещение, обновить беговую дорожку, а также установить ограждения и ворота.

В помещениях дома № 106 по ул. Маршала Рыбалко администрация хочет разместить будущий досуговый центр для молодёжи Кировского района. Для этого будет сделан капремонт, закуплено необходимое оснащение и мебель. Городские власти намерены сделать из этих помещений новую общественную площадку, которая соберёт в одном месте различные молодёжные организации. А главное — квадратные метры новоиспечённого общественного центра отдадут под нужды всероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Ещё один объект, который планируется благоустроить, — сквер возле ДК им. Кирова и напротив стадиона «Прикамье». Сейчас он представляет собой заросшую тополиную рощу. В рамках подготовки 300-летия Перми чиновники пообещали обустроить тротуары, установить бюст выдающегося жителя района — учёного и гендиректора бывшего НПО им. Кирова Леонида Козлова. В сквере также установят скамейки и урны, будет восстановлен газон и высажены деревья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.