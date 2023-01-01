Андрей Стрельцов «Молот» проиграл третий матч в серии плей-офф Решающая шайба была забита в дополнительное время Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье» hc-molot.ru

В Красноярске продолжается серия матчей 1/8 финала плей-офф чемпионата ВХЛ между местным «Соколом и «Молотом»». Третий поединок получился самым упорным. Основное время встречи завершилось со счётом 3-3. Голы в составе гостей забили Константин Пархоменко, Дмитрий Тювилин и Вячеслав Ушенин.

В дополнительное время удачливее оказались хоккеисты «Сокола». Эта победа позволила им повести в серии игр до четырёх побед 2-1. Напомним, что первая игра осталась за пермским клубом, а вторую выиграли хозяева площадки.

Следующий поединок состоится уже завтра, 26 февраля. Игра пройдёт также в Красноярске.

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