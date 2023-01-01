Максим Артамонов В Перском крае за сутки произошло пять пожаров Погиб один человек Поделиться Твитнуть

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, 23 февраля 2023 на территории Пермского края ликвидировано пять пожаров: по одному на территории Чайковского, Лысьвенского, Краснокамского, Очерского городских округов и Пермского муниципального округа.На пожарах погиб один человек.

Основными причинами возникновения пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, отметили в ведомстве.

В связи с происшествиями в ГУ МЧС России по Пермскому краю призывают жителей соблюдать меры безопасности и не оставлять без присмотра включённые электроприборы.

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