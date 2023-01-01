Организатору юбилейных мероприятий в Перми выделят дополнительно более 116 млн рублей Поделиться Твитнуть

Занимающаяся организацией мероприятий к 300-летию Перми АНО «Агентство новых технологий» может получить дополнительно из бюджета Пермского края 116 млн 140,1 тыс. руб. Сведения содержатся в пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений в бюджет Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Агентству предлагается выделить субсидию в размере 56 млн 140,1 тыс руб. на организацию и проведение в Перми Первой телевизионной лиги КВН сезона 2023 года. Ещё 60 млн руб. выделяется на организацию и проведение в Перми Форума креативных индустрий.

Документ может быть принят на мартовском пленарном заседании Заксобрания.

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