На Центральной улице посёлка Ласьва в сгоревшем автомобиле нашли тело мужчины Обстоятельства гибели человека выясняются Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, 23 февраля в сгоревшем автомобиле пожарными было обнаружено тело мужчины.

В оперативные службы сообщение о загорании автомобиля на ул. Центральной в посёлке Ласьва Краснокамского городского округа поступило около полудня. На место ЧП были направлены 8 пожарных и три единицы техники.

К моменту прибытия спасателей автомобиль успел сгореть полностью. В транспортном средстве на водительском сидении обнаружили погибшего мужчину.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

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