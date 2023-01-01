Аэрофлот летом продолжит прямые перелёты из Перми в Минеральные Воды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аэрофлот объявил о продолжении в летний период 2023 года прямых перелётов из Минеральных вод в пять российских городов, включая Пермь. Рейсы будут выполняться на самолётах Airbus A320.

Минеральные Воды — крупный транспортный узел, который используется в качестве транзитного пункта по пути в санаторные комплексы и на курорты КМВ — Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки.

«Благодаря удобному расписанию полётов, жители регионов смогут комфортно и быстро добираться до мест отдыха, не совершая дополнительные пересадки в Москве», — говорится в сообщении.

Согласно расписанию пермского аэропорта, Аэрофлот до конца октября продлевает перелёты по направлению Пермь — Минводы с частотой три рейса в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время вылета в 7:25, продолжительность полёта 3 час. 40 мин.

Напомним, новую программу прямых рейсов в Минеральные Воды из Перми и других российских городов Аэрофлот открыл в декабре 2022 года.

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